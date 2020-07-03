ГЭС под Мурманском «атаковали» медвежата: видео

На территорию Нижне-Териберской гидроэлектростанции, расположенной в Мурманской области, проникли медвежата. Сотрудники ГЭС успели снять незваных гостей на видео.

Хищники, как видно на кадрах, сначала несколько минут ходили по дороге, видимо, в поисках, еды. После того, как косолапые поняли, что на ГЭС поживиться нечем, решили уйти. Однако сделать это им удалось не сразу. Один медвежонок застрял , пытаясь протиснуться через решетку забора. В итоге, как сообщили очевидцы, ему удалось выбраться.

Куда затем направились хищники - неизвестно. Отмечается, что в этом году в Мурманской области медведи - частые гости. Их нередко видят на улицах городов, а местные жители из-за этого боятся ходить в тундру.