ФСБ в Севастополе задержала за госизмену военнослужащего Черноморского флота

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, который собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие гостайну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Спецслужбой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд принял решение заключить военнослужащего под стражу.

По факту произошедшего проводится следствие.