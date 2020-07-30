В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти полторы тысячи человек
Всего в Москве от COVID-19 выздоровели 177 908 пациентов.
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Почти полторы тысячи пациентов вылечились в Москве от коронавируса за минувшие сутки. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших (от коронавируса - прим. ред.) в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1471 пациент», - сказала она в ходе пресс-конференции.
Всего в Москве от COVID-19, по словам чиновницы, выздоровели 177 908 человек.
В России с начала пандемии было зафиксировано 828 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 620 333 пациентов врачам удалось вылечить.