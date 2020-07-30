Ученый оценил реальную опасность ультрафиолетового излучения в ближайшие дни

Утверждения о том, что ультрафиолетовое излучение в некоторых регионах России в эти дни будет особенно опасным для людей и животных, являются необоснованными. Об этом заявил первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемский, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

По словам Олемского, солнечный фактор стабилен и его влияние на жизнь «такое же, как всегда». Приток солнечной радиации, в понятие которой включены и ультрафиолет, и видимый свет, и длинноволновая радиация, зависит только от географической широты и времени года, объяснил он.

«Больше ничего на приток солнечной радиации не влияет, особенно в условиях низкой активности Солнца. А она сейчас низкая. Солнце только выходит на новый цикл. И сегодня геомагнитная обстановка в норме», - сказал ученый «Российской газете».

Глобальных отклонений от суточного притока излучения также не отмечается, излучение в семь баллов – нормальный суточный ход, добавил он.

«Каждое лето в солнечный день в наших широтах оно достигает таких значений. В Африке на экваторе - 10-11. А 3-7 находятся в одном диапазоне комфортности», - уточнил Олемский.

Длительное же пребывание человека на Солнце небезопасно в любое время, предупредил он.