Трое погибших, один раненый: в американском Сент-Луисе произошла стрельба

Три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури. Еще один человек был ранен в ходе инцидента.

Сообщения о происшествии поступили в правоохранительные органы около 14.00 по местному времени (22.00 среды мск), сообщает St. Louis Post-Dispatch, ссылаясь на городскую полицию. В настоящий момент неизвестно, что могло стать причиной стрельбы, но власти считают, что инцидент связан с разборками между противоборствующими преступными группами.

На месте происшествия полиция обнаружила оружие. По факту случившегося начато расследование.