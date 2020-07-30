«Необратимый коллапс»: ученые рассказали, когда исчезнет человеческая цивилизация

Человеческая цивилизация может исчезнуть в ближайшие 100-200 лет из-за истощения природных ресурсов. Такой прогноз содержится в новом исследовании ученых из Университета Суррея в Англии.

По мнению доктора Герардо Аквино и профессора Мауро Болонья, цивилизация стремится к «необратимому коллапсу» с вероятностью в 90% по причине вырубки лесов. Уже в течение ближайших 20-40 лет выживать на Земле при сохранении текущей популяции станет затруднительно, а через 100-200 леса могут полностью исчезнуть.

«Расчеты показывают, что при сохранении фактических темпов роста населения и потребления ресурсов, в частности потребления леса, у нас осталось несколько десятилетий до необратимого коллапса нашей цивилизации», - говорится в докладе, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports.

Истощение лесных запасов, поясняют ученые, подорвет необходимые для выживания человека процессы, включая поглощение углерода и выработку кислорода, сохранение плодородности почвы и круговорота воды.

Исследователи уточняют, что избежать краха людям может помочь технический прогресс, который не только способствует увеличению объемов потребления ресурсов, но также и более эффективному их использованию.

«При более высоком уровне технического развития мы можем разработать решения для предотвращения экологического коллапса нашей планеты или, как последний шанс, восстановить цивилизацию во внеземном пространстве», - отмечают ученые.

Другой альтернативой может стать трансформация цивилизации, при которой интересы экосистемы будут ставиться выше интересов человека.

До появления цивилизаций Земля была покрыта 60 миллионами квадратных километров леса. К началу ХХI века человек уничтожил 50% существовавших лесных пространств. На данный момент показатель составляет около 38 миллионов километров.

В 1990-х годах средний показатель вырубки лесов составлял около 16 миллионов гектаров в год. В период между 2015 и 2020 годами было замечено снижение до 10 миллионов гектаров в год, благодаря естественному и искусственному созданию новых лесов.