«Беспрецедентное смертельное оружие»: иностранные СМИ удивились прошедшему по дну реки российскому танку

Аргентинские СМИ удивило видео, на котором запечатлено, как российский танк Т-72БЗ преодолевает водное препятствие, глубина которого составляет пять метров. Запись была сделана во время танковых учений в ЦВО.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу, как будто с ним ничего не произошло», - говорится в материал газеты Clarino.

Авторы статьи при этом подчеркнули, что их очень впечатлили действия российской военной техники. Т-72БЗ издание назвало «беспрецедентным смертельным оружием» и сравнило этот танк с подводной лодкой.

Ранее сообщалось, что около 500 военнослужащих под Оренбургом освоили новую для себя специальность танкиста-подводника. Они сдали экзамены по вождению боевой машины по дну водоема: зачет по теории, водолазная подготовка и отработка спасения экипажа из затопленного танка, а после начались испытания на воде.

Во время движения по дну экипажи не допускали остановок и резких поворотов, ориентируясь по специальным приборам.