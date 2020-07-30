В Европе призвали дать политический ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

Угрозы введения американских санкций против участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2» компаний должны получить «политический ответ». Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.

По его словам, вопрос заключается в том, насколько Европа готова защищать свой суверенитет, особенно, если это касается энергетических поставок.

«Как европейская компания, мы ожидаем от политических сил гарантий, что Европа не потеряет своей инвестиционной привлекательности», - цитирует Зеле Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который подразумевает ужесточение санкций против «Северного потока-2». Планируется, что ограничения наложат компании, предоставляющие корабли или помощь в их аренде для укладки труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока».