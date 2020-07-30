Житель Украины в третий раз заболел COVID-19

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусом. Такое заявление сделал глава управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук.

«Есть больной, заболел (COVID-19 - прим. ред.) уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания», - приводит его слова издание «Тернополяне».

Как сообщает украинский Минздрав, в стране на данный момент официально подтверждено 67 597 случаев заболевания коронавирусом, скончались от инфекции 1650 человек, выздоровели - 37 394.