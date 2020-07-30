Более 140 тонн: в Донбасс направились колонны МЧС России с гуманитарным грузом

Колонна автомобилей МЧС России с 97-ой партий гуманитарной помощи Донбассу направляется к российско-украинской границе. У пунктов пропуска колонна разделится на две части: часть помощи отправится в Донецк, часть – в Луганск.

Жителям Донбасса привезут более 140 тонн гуманитарного груза. В его составе медикаменты и детские игровые площадки.

Нужное людям продовольствие и предметы первой необходимости МЧС России доставляет в Донецк и Луганск уже седьмой год.