СМИ сообщили об испытании противокорабельной ракеты в КНДР

Северная Корея в начале июля в рамках учений провела испытание противокорабельной ракеты. Это событие ранее не было освещено СМИ, о нем также не сообщили южнокорейские военные.

По данным агентства Ренхап, ракету класса «море-море» выпустили с корабля в Японском море 6 июля. Она пролетела менее 100 километров. Точный тип ракеты не выяснен, однако известно, что она уже испытывалась КНДР ранее.

«Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений Северной Кореи», - заявил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Военные объяснили, что об испытаниях не сообщалось отдельно, так как это не баллистическая ракета, а крылатая. На нее не распространяются санкции, учения проведены в рамках обычных тренировок.

Последнее известное крупное ракетное испытание в Северной Корее проходило в апреле. Несколько крылатых ракет класса «земля-море» были выпущены с восточного побережья и пролетели около 150 километров. В марте КНДР провела четыре испытания баллистических ракет малой дальности в ходе артиллерийских учений.