В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре воды погибает коронавирус

Девяносто процентов частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток, 99,9% частиц - в течение 72 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как объяснили в ведомстве, в центре «Вектор» Роспотребнадзора провели исследования по определению жизнеспособности нового COVID-19 в образцах воды. В итоге выяснилось, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не способен размножаться, но может сохраняться.

«При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% - в течение 72 часов», - приводит РИА Новости текст сообщения надзорного ведомства.

Отмечается, что кипячение воды полностью уничтожает COVID-19, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность.