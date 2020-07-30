Госдеп США обвинил Польшу в невозмещении ущерба жертвам нацизма

Несколько государств Центральной и Восточной Европы подверглись критике со стороны Государственного департамента США. Причиной стало то, что эти страны, как заявили в Госдепе, не возместили ущерб жертвам нацизма.

По данным Associated Press, в большей степени в письме Госдепартамента, которое направлено конгрессу США, речь идет о собственности, конфискованной у граждан во время Второй мировой войны и холокоста.

Больше всех Госдеп раскритиковал Польшу. По данным департамента, власти этой страны удовлетворили только половину поданных на компенсацию ущерба заявок - их было 5,5 тысячи. Также, как заявили в США, власти Польши так и не утвердили юридическую базу для работы с подобными случаями.

Кроме Польши, в письме Госдепартамент выдвигает претензии к еще 45 государствам, участвовавшим в подписании «Терезинской декларации» 2009 года. Согласно этому документу, жертвы холокоста должны получить утраченное движимое и недвижимое имущество, культурные ценности и предметы искусства.