Не менее десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в провинции Фукусима

Около десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в японской префектуре Фукусима. Инцидент произошел в четверг днем в городе Коряма, сообщает японское общественное телевидение. Все пострадавшие в результате ЧП госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, взрыв произошел в помещении одного из ресторанов, сейчас эксперты устанавливают его точную причину. Место происшествия оцеплено полицейскими, спасателям и пожарными. Жителей просят не выходить из своих домов и не приближаться к месту взрыва. Не исключено, считают эксперты, что имеет место утечка газа.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. Отмечается, что сильного пожара не последовало, поэтому население района не пришлось эвакуировать.