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Не менее десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в провинции Фукусима

Ян Брацкий
05:06 30.07.2020
Эпицентром взрыва стало помещение одного из ресторанов, возможно там произошла утечка газа.
Не менее десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в провинции Фукусима
© Фото: nhk_news twitter

Около десяти человек пострадали в результате мощного взрыва в японской префектуре Фукусима. Инцидент произошел в четверг днем в городе Коряма, сообщает японское общественное телевидение. Все пострадавшие в результате ЧП госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, взрыв произошел в помещении одного из ресторанов, сейчас эксперты устанавливают его точную причину. Место происшествия оцеплено полицейскими, спасателям и пожарными. Жителей просят не выходить из своих домов и не приближаться к месту взрыва. Не исключено, считают эксперты, что имеет место утечка газа.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. Отмечается, что сильного пожара не последовало, поэтому население района не пришлось эвакуировать.

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