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По итогам двух недель: врачи рассказали о первых результатах испытаний вакцины от COVID-19

Ян Брацкий
05:00 03.07.2020
Клинические испытания вакцины проводятся Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Состояние здоровья добровольцев, которые принимают участие в испытаниях новейшей российской вакцины от коронавирусной инфекции, отличное. По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано.

«Прошло две недели с момента вакцинации первой группы добровольцев. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо, серьезных нежелательных явлений мы не зарегистрировали. Добровольцев ежедневно осматривают врачи, они измеряют им температуру, давление, собирают жалобы и проводят необходимые анализы. Вторая группа добровольцев также чувствует себя хорошо», - рассказала заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Настроение у участников эксперимента отличное, находясь в изоляции, они читают, играют в шахматы, продолжают обучение и просто общаются.

«Было некоторое волнение, потому что я не знал, как именно мой организм отреагирует на введение вакцины. Но время и анализы показали, что мой организм прекрасно справился, никаких нежелательных последствий зафиксировано не было», - признался доброволец Станислав.

Сомнений в безопасности лекарственного препарата нет ни у врачей, ни у добровольцев. Доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. 

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