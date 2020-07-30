Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хуснуллин назвал сроки принятия объединенной стратегии развития строительства и ЖКХ

Иван Линдеманн
04:55 30.07.2020
Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса капиталовложения будут сокращены минимум на 10%.
Хуснуллин назвал сроки принятия объединенной стратегии развития строительства и ЖКХ
© Фото: Минобороны России

Объединенную стратегию развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства примут до конца 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее, напомнил заместитель председательства правительства РФ, стратегия строительной отрасли и стратегия развития ЖКХ разрабатывались по отдельности. Из-за этого сроки перенесли.

Теперь же принимать единый документ будут в зависимости от параметров бюджета до 2023 года.

«Если будут ограничения по финансированию, то будет один вариант развития, не будет ограничений - пойдем вторым путем», - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса капиталовложения будут сокращены минимум на 10%. Эти средства рассчитывают компенсировать либо привлечением частных инвесторов, либо какими-то другими механизмами.

«Над этим мы сейчас ломаем голову. Думаю, базовые вещи мы поймем до 30 октября, так что я ставлю задачу, чтобы мы во втором полугодии этого года стратегию развития жилищного строительства и ЖКХ утвердили», - сказал вице-премьер.

Стратегия развития ЖКХ определяет задачи совершенствования отрасли до 2035 года. Проект разделен на 6 пунктов: теплоснабжение, водоснабжение, жилье, развитие инвестиционного потенциала в сферах ЖКХ, экология и кадровая политика.

Стратегия развития строительной сферы до 2030 года ставит своей главной задачей рост конкурентоспособности отрасли внутри страны и за ее пределами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.07.2020, 17:27
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Дата30.07.2020, 05:00
Никто кроме нас: на сайте Минобороны РФ открыт интерактивный раздел в честь 90-летия ВДВ
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:22 В стране и мире
В Минтруде РФ рассмотрят идею об увеличении минимальных пособий по безработице до прожиточного минимума
01:41 В стране и мире
Видео
Сто двадцать пять лет великого искусства: Русский музей подготовил уникальную выставку в честь юбилея
00:56 В стране и мире
Названы пять лучших продуктов для активной работы мозга
22:51 Армия
Видео
Бесшумная сила: кадры учений морпехов Балтфлота по управлению БТР на воде
22:23 Эксклюзив
Видео
«Виноват не спорт, а среда»: Мамиашвили дал оценку трагедии с участием боксера в Барнауле
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре
Российские ученые разработали аналог «змеиного зрения»
Гастроэнтеролог назвал горячую еду опасной для здоровья
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
Видео
Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге
Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.