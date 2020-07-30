Хуснуллин назвал сроки принятия объединенной стратегии развития строительства и ЖКХ

Объединенную стратегию развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства примут до конца 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее, напомнил заместитель председательства правительства РФ, стратегия строительной отрасли и стратегия развития ЖКХ разрабатывались по отдельности. Из-за этого сроки перенесли.

Теперь же принимать единый документ будут в зависимости от параметров бюджета до 2023 года.

«Если будут ограничения по финансированию, то будет один вариант развития, не будет ограничений - пойдем вторым путем», - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса капиталовложения будут сокращены минимум на 10%. Эти средства рассчитывают компенсировать либо привлечением частных инвесторов, либо какими-то другими механизмами.

«Над этим мы сейчас ломаем голову. Думаю, базовые вещи мы поймем до 30 октября, так что я ставлю задачу, чтобы мы во втором полугодии этого года стратегию развития жилищного строительства и ЖКХ утвердили», - сказал вице-премьер.

Стратегия развития ЖКХ определяет задачи совершенствования отрасли до 2035 года. Проект разделен на 6 пунктов: теплоснабжение, водоснабжение, жилье, развитие инвестиционного потенциала в сферах ЖКХ, экология и кадровая политика.

Стратегия развития строительной сферы до 2030 года ставит своей главной задачей рост конкурентоспособности отрасли внутри страны и за ее пределами.