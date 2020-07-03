Столб огня и копоти: под Самарой перекрыли трассу из-за аварии на ГПЗ

Огонь вспыхнул на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Самарской области. Авария произошла на продуктопроводе низкого давления для транспортировки сырья.

Сейчас на место происшествия прибывают пожарные и спасатели. Для безопасности автомобилистов, сотрудники ГИБДД перекрыли трассу «Обход Самары» с четвертого по девятый километр.

«Нефтегорский ГПЗ проводит работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления в Волжском районе Самарской области. Предположительно причиной отказа мог стать несанкционированный отвод. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы предприятия.

В пресс-службе добавили, что на газоснабжении населения, ЧП на предприятии не повлияет, так как продуктопровод предназначен для транспортировки сырья для технологических нужд. В ближайшее время специалисты приступят к его ремонту.