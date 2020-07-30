Оазис в пустыне: строители восстанавливают жилой район Масарания в Алеппо

Строители работают над восстановлением одного из районов Алеппо в Сирии, где в будущем смогут жить молодые и не богатые семьи. Спальный район Масарания планировался, как идеальное место для жизни, с парками, детскими садами, школами и спортивными площадками. До начала войны успели даже построить скромную мечеть, но часть зданий осталась на этапе котлована.

Во время боев за Алеппо, это была настоящая передовая, место стратегически важное, здесь проходит шоссе в международный аэропорт. Боевики держались до последнего, сирийской армии пришлось штурмовать каждый дом. Именно поэтому, стены тут иссечены осколками, а саперы до сих пор находят неразорвавшиеся мины на окраинах.

«Мы уезжали, пока здесь были боевики. Как только их выгнали, мы вернулись, но электричества и воды до сих пор нет, вокруг все разрушено. Было бы электричество, многие бы вернулись. Но, вот обещают, скоро дадут, неподалеку строят подстанцию», - надеется местный житель.

Пока вернулись единицы, да и те выживают как могут. Во дворах разбиты огороды - чтобы не покупать овощи на рынке. Год назад за восстановление района взялась лучшая строительная бригада города.

«Мы уже разобрали все завалы и начали ремонт, чтобы жители поскорее могли вернуться. Некоторые дома пострадали не так сильно, процентов на 20, некоторые строения приходится сносить вовсе и отстраивать заново», - признается строитель Тарэк эль-Насер.

По проекту здесь предполагается построить 30 новых домов. Еще столько же поврежденных - почти восстановлены. Уже в конце года официально сдадут первые квартиры, проведут электричество и дадут воду. Тогда, район Масарания, спустя долгие годы, все же зазеленеет посреди пустыни.