Гастроэнтеролог назвал горячую еду опасной для здоровья

Горячая еда может спровоцировать развитие язвы желудка. Об этом россияне предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая», - уточнил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

После привыкания в желудке может появиться воспаление, разрушающее клетки органа, то есть гастрит, способный превратиться в язву.

Однако, считает врач, специально контролировать температуру еды не стоит, организм справится с этой задачей сам.

«Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду», - сказал Вялов.

Гастроэнтеролог объяснил, что слизистая оболочка рта грубее слизистой желудка. Если во рту стало горячо, то проглатывать такую еду не следует.