Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Правительство России направило около 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые решением правительства внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов рублей, которые запланированы на те же цели в следующем году, а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд», - сказал он в интервью РИА Новости.

Хуснуллин предложил разобраться с тем, на что следует направить эти деньги, а также оценить реальную стоимость проблем.

Ранее вице-премьер сообщал, что в РФ зарегистрировано около 200 тысяч пострадавших дольщиков. По его подсчетам, на решение их проблем потребуется примерно полтриллиона рублей.

Также Хуснуллин обратил внимание на ошибки при подготовке документов по долгостроям.

«Пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять имеющиеся в бюджете деньги на завершение замороженных объектов», - рассказал вице-премьер.

Он напомнил, что проблемы обманутых дольщиков нельзя решить в один момент, так как они копились долгие годы.