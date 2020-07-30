Трамп объяснил, почему США нет смысла «защищать Германию от России»

Дональд Трамп в очередной раз задался вопросом, зачем США должны защищать Германию от России. Американский президент объяснил, что Берлин платит Москве «миллиарды долларов в год» за энергию, покупая энергоносители.

«А мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?», - написал Трамп в Twitter.

Также он указал, что Берлин просрочил свою пошлину в НАТО.

«Так что мы выводим кое-какие войска из Германии», - добавил президент.

О том, что из Германии будут выведены порядка 12 тысяч американских военных, ранее сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Он заявил, что большая часть контингента отправится домой, остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе.