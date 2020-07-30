Впервые за полвека в Москве передвинули историческое здание

В Москве, впервые за почти пятьдесят лет, передвинули историческое здание. Речь идет о водонапорной башне 19 века, которая находится за Савеловским вокзалом. Таким образом строение решили уберечь от сноса.

Специалисты аккуратно отделили его от фундамента, и окружив поясными балками, поставили на катки, после чего перенесли на сто метров южнее. Рядом поставят и старинные фасады модельной мастерской и сборочного корпуса. В окружении новостроек они станут частью нового технопарка и будут отданы под офисы.

В последний раз в столице здание передвигали в 1979 году. Тогда переместили дом Сытина на Тверской улице, чтобы освободить пространство для нового корпуса «Известий».