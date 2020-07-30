Грузия может открыть границу для россиян в сентябре

Возобновление наземного сообщения между Россией и Грузией произойдет не раньше сентября, потому что страны еще не начали переговоры об открытии сухопутной границы. Об этом рассказал специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время Тбилиси наблюдает за ситуацией с коронавирусом в России.

«Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», - уточнил Абашидзе.

В Российском союзе туриндустрии также полагают, что граница с Грузией может открыться в сентябре, однако точных сроков пока нет.

«Грузия останется востребованным направлением и в октябре, и зимой, когда начнется горнолыжный сезон», - рассказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Напомним, что сухопутная часть российско-грузинской границы в связи с распространением коронавируса была закрыта 16 марта.