В Минтруде РФ рассмотрят идею об увеличении минимальных пособий по безработице до прожиточного минимума

В Министерстве труда России готовы рассмотреть предложение об увеличении пособий по безработице. В ведомстве пояснили, что данный проект будет тщательно изучен, сообщают «Известия».

С идеей поднять выплаты по безработице выступила Федерация независимых профсоюзов России. Согласно проекту, минимальные выплаты могут быть увеличены до прожиточного минимума, а максимальные — возрасти до средней по региону зарплаты.

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — заявили в министерстве.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что сам механизм выдачи пособий по безработице не спроектирован в качестве постоянной замены трудовых доходов. Это всего лишь мера поддержка, с помощью которой гражданин сможет продержаться в период поиска работы.

Ранее правительство России расширило меры поддержки безработных граждан в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, минимальное пособие по безработице за май - июль текущего года было увеличено до 4,5 тысячи рублей, а для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта, возможность получения пособия продлена на три месяца.