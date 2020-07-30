Сто двадцать пять лет великого искусства: Русский музей подготовил уникальную выставку в честь юбилея

Русский музей в год своего 125-летия показал одну из самых масштабных выставок в истории. Новый масштабный выставочный проект включает в себя около 1500 экспонатов, собиравшихся с начала основания музея.

Знаменитое «Сотворение мира» Айвазовского открывает беспрецедентную по объему выставку. В самом музее ее уже успели прозвать «народной». Здесь присутствуют экспонаты, переданные учреждению в дар от художников, их наследников, частных лиц и коллекционеров за все 125 лет.

Только один император Николай II успел до революции подарить музею свыше 250 произведений живописи. В их числе портрет выдающегося русского композитора Римского-Корсакова кисти Ильи Репина. С этой и последующих работ начиналась знаменитая коллекция репинских портретов.

«Казнь революционера» здесь не показывали три десятка лет. До этого еще полвека работа советского художника-авангардиста Алевтины Мордвиновой была под идеологическим запретом.

«Подобные вещи в музей поступать не могли. Что в ней крамольного? Формализм. За формализм художников лишали должностей и возможности выставляться. Формализм - это было ругательное слово», - рассказала ведущий научный сотрудник Русского музея Алиса Любимова.

Запреты остались в прошлом. В настоящем крупнейшее в мире собрание национального изобразительного искусства - дары от людей самых разных сословий. От представителей монаршей семьи и известных меценатов, до советских ученых и художников-эмигрантов. Здесь же, благодаря последнему императору России, фактически весь Верещагин. Редкие картины Серова с посмертной выставки и та самая «Старая Москва» Аполлинария Васнецова.

Дары Русского музея представлены в четырех филиалах. Это около 1500 произведений искусства. Эта выставка – еще и своеобразная дань памяти. В каждом корпусе музея установлены таблички с фамилиями дарителей - всего свыше 500 имен.

Принимают дары и в отделе новейших течений. Ленинградский андеграунд от «Новых художников» Тимура Новикова и Сергея Бугаева здесь уже давно, а вот к работам современных авторов пока еще привыкают.

«Эти молоденькие художники, Бенькович, взорвали современное поле и мы рады, что они нам дарят, потому что приобрести такую работу музей не в состоянии», - рассказала хранитель коллекции новейших течений Валентина Беляева.

В музее уверены, что коллекция даров станет достойной компенсацией посетителям за несколько месяцев вынужденной изоляции.