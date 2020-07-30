СК возбудил дело после обнаружения в Петербурге расчлененного тела украинского рэпера

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту обнаружения вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины», - информирует СК РФ.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что в Петербурге была задержана женщина, подозреваемая в расчленении тела собственного мужа, который мог скончаться от передозировки наркотиками. Как позже выяснилось, погибшим может являться украинский рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.