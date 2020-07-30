Правительство подготовило документ, упрощающий выдачу россиянам субсидий по ЖКХ

Правительство подготовило документ, упрощающий условия выдачи россиянам субсидий по ЖКХ с 2021. Такое заявление сделал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Правительство упростит условия получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено», - сказал российский премьер.

По словам Мишустина, всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Премьер-министр при этом подчеркнул, что данные решения нужны для того, чтобы «людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам».

Двадцать пятого июля стало известно, что правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов страны и Байконура на 2020 год. Принятие этого проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств российских регионов и Байконура по обеспечению мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, которые возникли при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.