Ученые нашли источник таинственного радиосигнала из космоса

Источником таинственного радиосигнала из космоса оказался магнетар SGR 1935+2154. Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA). В сообщении отмечается, что небесное тело испускало не только рентгеновское излучение, но и радиоволны.

Магнетара - это нейтронная звезда с сильным магнитным полем. Значительный всплеск энергии от нее был отмечен космической обсерваторией Integral. Информация была передана всем мировым обсерваториям. После начавшегося изучения данного явления, канадский радиотелескоп CHIME зафиксировал не только рентгеновское излучение, но и радиоволны, наблюдаемые в том же временном интервале.

Ученые провели анализ и пришли к выводу, что найденный шесть лет назад SGR 1935+2154 является источником как рентгеновского излучения, так и радиоволн.

«Раньше мы никогда не видели, чтобы магнетары испускали радиоволны», - прокомментировал открытие итальянский астрофизик Сандро Мерехетти.

Специалисты уверены, что нейтронные звезды имеют основное значение в управлении целым рядом различных процессов во Вселенной. По мнению ученых, фиксация сигналов от магнетаров позволит выяснить происхождение этих загадочных объектов.