Названы первые признаки развития рака

Незаживающие язвы, изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения или кровянистые выделения могут свидетельствовать о развитии онкозаболевания. Об этом рассказал врач-терапевт Аркадий Верткин.

Он также посоветовал обращать внимание на уплотнения и опухоли на теле, изменение внешнего вида родинок и бородавок. Среди других признаков могут быть нарушение пищеварения, не проходящий кашель, осиплость голоса и затруднения глотания, добавил Верткин.

Все эти симптомы требуют обращения к врачу, заниматься самодиагностикой не рекомендуется. В интервью «Аргументам и фатам» специалист напомнил, что пациент, у которого рак обнаружили на ранней стадии, имеет гораздо больше шансов на выживание.