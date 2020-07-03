Потоп на Патриарших: после ливня в Москве на дорогах образовались огромные лужи

Ливень, который обрушился на Москву вечером в четверг, затопил несколько столичных улиц. Так, под водой оказались Патриаршие пруды.

Жители опубликовали в социальных сетях ролик. На кадрах - дорога, которая превратилась в огромную лужу. Машины буквально плывут по ней.

Это уже не первый летний дождь в московском регионе. В начале июня из-за мощных ливней под водой оказались десятки садовых участков в Подмосковье. А около недели назад в Москве затопило несколько подземных переходов.

По прогнозам синоптиков, с пятницы, 3 июля, москвичей ждет потепление. Температура будет выше нормы примерно на пять градусов.