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Названы пять лучших продуктов для активной работы мозга

Вадим Синицын
00:56 30.07.2020
Эксперт объяснила, как каждый из названных продуктов влияет на работу мозга и позволяет использовать его более активно.
Названы пять лучших продуктов для активной работы мозга
© Фото: pixabay

Для активной работы мозга следует употреблять больше продуктов, насыщенных полезными жирами. Также полезны шоколад, ягоды и семена. Об этом «Звезда» рассказала исполнительный директор национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Матвеева.

Эксперт объяснила, как каждый из названных продуктов влияет на работу мозга и позволяет использовать его более активно.

Полезные жиры

Мозг на 60% состоит из жировой ткани, и во время формирования у детей и во взрослом возрасте высокожирная еда положительно влияет на мозговую деятельность. Главное, чтобы жиры были правильные - ненасыщенные жиры из растительных продуктов и жирной рыбы. Растительные масла, растительные спреды, орехи и семечки, жирная морская рыба – все это источники правильных жиров полезных как для мозга так и для сосудов и сердца.

Шоколад

Всем известно со школы, что на экзамен всегда давали что-то сладкое, «для лучшей работы мозга». В этом есть доля правды. Но главное для мозга это флавоноиды какао, которое содержится в шоколаде. Флавоноиды - это тип антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, которые образуются при оксидативном стрессе. Это может привести к утомляемости, снижению мозговой активности из-за сужения сосудов головного мозга.

Омега-3


Незаменимые жирные кислоты Омега-3 важны для здоровья организма и необходимы для сбалансированной работы мозга. Омега-3 способствует улучшению структуры клеток мозга. Научное исследование в 2017 году показало, что у людей с высоким уровнем Омега-3 лучше умственные способности.

Ягоды


Научное исследование от 2014 года показало, что флавоноиды, содержащиеся в ягодах, таких как клубника, черника, черная смородина, шелковица, способствуют снижению общего воспаления в организме, увеличивает пластичность, что помогает клеткам мозгам выстраивать новые связи нейронов и восстанавливать старые, снижает риск возрастных изменений мозга.

Семена

Семечки - подсолнечные, тыквенные, кунжут. Полезные жиры и витамин Е способствуют улучшению действию мозга и способствует снижению серьезного заболевания мозга, болезни Альцгеймера. Возрастные изменения мозга невозможно обратить, но можно предупредить и снизить риск их возникновения.

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