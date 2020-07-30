НАСА запустит марсоход Perseverance для подготовки высадки астронавтов на поверхность планеты

Новейший марсоход США Perseverance займется поиском следов жизни на поверхности Красной планеты. Космический аппарат планируется запустить в четверг с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. Старт марсианского ровера, намеченный на 14:15 по московскому времени, будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте НАСА.

По замыслу разработчиков и кураторов исследовательской программы, ровер прибудет на Марс в феврале следующего года. Устройство оснащено современным оборудованием и будет работать в районе кратера Езеро. Ученые полагают, что на его месте когда-то было озеро и поэтому в грунте могут до сих пор находиться косвенные свидетельства существовавшей ранее жизни.

Марсоход будет бурить поверхность планеты, собирать и анализировать образцы планетарного грунта. Обратно на Землю образцы доставят в специальных капсулах в 2031 году.

Кроме того, марсоходу предстоит провести ряд научных экспериментов, которые помогут в будущем организовать пилотируемую миссию на Марс и подготовить космонавтов к высадке. Для этого ровер соберет все данные о температуре, давлении и других физических свойствах планеты, сделает панорамные и детальные снимки ее поверхности.

Perseverance привезет на Марс еще одну новинку: вертолет, который в случае успеха эксперимента станет первым аппаратом, совершившим полет на Марсе, сообщает РИА Новости. Расчетный срок работы марсохода - 687 дней или два марсианских года.