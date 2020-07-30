Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре

Иван Линдеманн
00:03 30.07.2020
Отмечается, что за каждую репетицию актер получал по 10 тысяч рублей.
Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре
© Фото: Иван Кудряшов, VK

В театре «Современник» Михаил Ефремов с 2016 по 2020 год заработал более 32 миллионов рублей. Это данные государственных контрактов.

По информации «Российской газеты»,  актер заключал контракты на сумму от 900 тысяч  до 7,7 миллиона рублей. За одну постановку в Москве Ефремов получал по сто тысяч рублей, на гастролях - по двести. Также оплачивалась каждая репетиция актера - он получал по 10 тысяч рублей.

В «Современнике» рассказали, что пока не собираются заменять Ефремова в спектаклях, в которых он задействован.

«Давайте дождемся решения суда», - сказала пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое должно было пройти в среду, 29 июля, отложено. Причиной стала неявка адвокатов артиста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.07.2020, 17:27
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Дата29.07.2020, 22:51
Бесшумная сила: кадры учений морпехов Балтфлота по управлению БТР на воде
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:56 В стране и мире
Названы пять лучших продуктов для активной работы мозга
22:51 Армия
Видео
Бесшумная сила: кадры учений морпехов Балтфлота по управлению БТР на воде
22:23 Эксклюзив
Видео
«Виноват не спорт, а среда»: Мамиашвили дал оценку трагедии с участием боксера в Барнауле
19:27 В стране и мире
Видео
На стадии госрегистрации: в Минздраве РФ заявили о завершении испытаний вакцины от COVID-19
18:28 В стране и мире
Общественные наблюдатели рассказали о количестве нарушений на ЕГЭ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Российские ученые разработали аналог «змеиного зрения»
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
Видео
Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге
Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей
Разработчики нашли единственный способ взломать IPhone
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.