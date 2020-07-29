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Ученые нашли аномалию, вызывающую рак желудка

Роман Захаров
09:07 29.07.2020
Открытие способно помочь в создании новых методов лечения рака желудка и других злокачественных образований.
Ученые нашли аномалию, вызывающую рак желудка
© Фото: Julio César Velásquez Mejía, Pixabay

Группа ученых из Сингапура и Японии напомнила, что развитию одного из самых агрессивных видов онкологии - рака желудка - в 8-10% случаев предшествует заражение вирусом Эпштейна-Барра (EBV). Данная инфекция относится к группе герпес-вирусов.

Специалисты провели исследование, в результате которого определили новую парадигму развития рака желудка, связанную с EBV. Выяснилось, что вирусный геном EBV непосредственно меняет «эпигенетический ландшафт» носителя, активируя гены, способные мутировать и провоцировать онкологию.

Ученые провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека. В итоге были обнаружены аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка, пишет портал Еurek Аlert.

Специалисты очень удивились тому факту, что вирус способен активировать гены, связанные с раком, что в результате помогает размножаться злокачественным клеткам. Эксперты предположили, что вирус Эпштейна-Барр может иметь отношение к заболеваемостью раком, более  чем в 8-10% случаев.

Результаты проведенной работы говорят о том, что инфекция EBV играет значительную роль в развитии рака желудка, и дает новую информацию, способную помочь в создании инновационных методов лечения как рака желудка, так и других связанных с вирусом злокачественных образований.

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