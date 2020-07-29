Искореженный металл и сильный удар: что известно о ДТП с автобусом в Москве

На пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта произошло крупное ДТП. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовая «Газель».

Судя по кадрам, снятым «Звездой» на месте ЧП, удар был достаточно сильный: оба транспортных средства развернуло на проезжей части.

В грузовике в момент аварии находились три человека, их забрала скорая помощь, о состоянии их здоровья точной информации нет. В автобусе было примерно двадцать человек. Одна пассажирка общественного транспортного средства скончалась, семеро были доставлены в больницу.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя «Газели», который мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Движение по Рязанскому проспекту не затруднено. Правоохранительные органы выясняют все подробности случившегося.