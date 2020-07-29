Российские ученые разработали аналог «змеиного зрения»

Российские ученые разработали новую технологию производства инфракрасных фотоприемных матриц. Она позволит камерам «видеть» в инфракрасном диапазоне, как это делают комары, некоторые виды рыб и змей, отмечают специалисты.

Технологию представили в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ).

Животные используют эту особенность зрения для успешной охоты в темноте и холодных водоемах, теплокровная добыча благодаря ему выглядит более контрастно. Камеры с подобной фотоматрицей, в свою очередь, смогут различать объекты в тумане, сквозь пыль и даже за непрозрачными преградами. Приборы на основе фотоприемных устройств ближнего и коротковолнового ИК-диапазонов также необходимы для анализа отказов в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности, неинвазивной оптической когерентной томографии в медицине и для других задач.

Изготовление инновационных фотоприемников производится на основе гетероструктурных соединений индий-галий-мышьяк (InGaAs) на подложке из фосфида индия. По словам доцента кафедры квантовой физики и наноэлектроники НИУ МИЭТ Владимира Егоркина, детектор работает в спектральном диапазоне 0,9-1,7 мкм.

Разработчики уточняют, что новая технология позволит российским производителям встать в один ряд с мировыми лидерами в области разработки и создания ИК-фотоприемных матриц и изготавливать камеры типа ANDANTA, FPA640x512-TE2, Germany, Xenics, XSW-640, Belgium.