Более 9 млрд рублей перераспределят между регионам России на льготы по оплате ЖКХ

Правительство России перераспределит более 9 млрд рублей между регионами на льготы гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают только 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

«В 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств», - уточняется в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается также, что всего на возмещение льгот населению в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.