Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео

Авария с участием рейсового автобуса №209 и грузовой «Газели» попала в объектив камеры. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На видеозаписи видно, как грузовик вылетает на перекресток и таранит пассажирский автобус. От удара последний разворачивается в противоположном направлении.

По информации столичного департамента транспорта, водитель «Газели» ехал на скорости 87 км/ч при ограничении 60 км/ч, а также выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Не исключается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали три человека, находившихся в грузовом авто, и четыре пассажира автобуса. Еще одна пассажирка – женщина 30-35 лет – погибла. Движение вблизи места аварии затруднено.