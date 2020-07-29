СМИ назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации издания, такую цену корпорация установит для Соединенных Штатов и государств с «высоким уровнем дохода». В материале также говорится, что стоимость препарата, вероятнее всего, изменится, поскольку Moderna оценивает свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые недавно заключили соглашение с американским руководством на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против COVID-19 по 19,5 долларов за одну дозу.

Нужно отметить, что проект создания вакцины Moderna поддерживает федеральное правительство США, которое ранее выделило около 500 миллионов долларов и выбрало эту компанию одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.