Боковой удар: кадры с места аварии с автобусом на юго-востоке Москвы

В столкновении рейсового автобуса и грузовой «Газели» на юго-востоке Москвы оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Видеозапись с места аварии публикует «Звезда».

На кадрах видно, что удар пришелся в боковую часть автобуса. Представители экстренных служб работают над устранением последствий аварии.

По информации столичного департамента транспорта, водитель «Газели» превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Не исключается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Движение на участке ДТП затруднено. На Рязанском проспекте для проезда оставлен один ряд, два перекрыто.

В результате аварии пострадали три человека, находившихся в «Газели», и четыре пассажира автобуса. Еще одна пассажирка – женщина 30-35 лет – погибла.