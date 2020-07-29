Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван Гога

Искусствоведы определили, какая именно местность изображена на последней картине нидерландского художника Винсента Ван Гога «Корни деревьев». Специалисты обратили внимание на сходство работы 1890 года с реальным пейзажем недалеко от французского города Овер-сюр-Уаз, который был также запечатлен на почтовой открытке начала XX века.

Первым схожесть изображений на открытке и картине известного художника заметил директор по научной работе Института Ван Гога Ваутер ван дер Вен. Позже специалисты внимательно изучили эти материалы, а также окрестности Овер-сюр-Уаза, после чего пришли к выводу, что им с высокой долей вероятности удалось определить, какой именно холм и деревья на нем изображены на произведении Ван Гога, пишет The Guardian.

По мнению экспертов, это место находятся в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux, известной сейчас как дом Ван Гога. Любопытно, что дерево, запечатленное на картине, до сих пор живо.

Специалисты уверены, что картина «Корни деревьев» была написана за несколько часов до смерти художника.

«Соотношение света и тени у Ван Гога говорит о том, что художник в последний раз дотрагивался кистью до холста ближе к вечеру, что дает больше информации о том драматическом дне, который закончился его (Ван Гога - прим. ред.) самоубийством», - объяснил Ваутер ван дер Вен.

Сейчас этот кусочек местности официально получил исторический статус. Для сохранности было принято решение обнести его деревянной оградой.