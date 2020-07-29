В Кремле рассказали о сроках публикации декларации Путина

Декларации о доходах президента России Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля опубликуют вовремя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будут опубликованы своевременно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин продлил срок предоставления декларация о доходах за 2019 года до 1 августа. Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса. По закону декларации публикуются в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, напоминает РИА Новости.