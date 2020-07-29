Врач-диетолог рассказала, что лучше есть во время жары

В жаркую погоду, чтобы не навредить своему здоровью, нужно есть больше кисломолочных продуктов и овощей. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Специалист также допустила прием в пищу легкого мяса, однако рекомендовала делать это утром и вечером.

«Во время жары мы рекомендуем переносить основные приемы пищи на то время, когда жара спадает. То есть более плотными должны быть завтрак и ужин. Ужинать надо в 8-9 вечера. А в течение дня питание наоборот должно быть более легким. Поэтому - различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается. Поэтому в течение дня хорошо есть кисломолочные продукты, овощи. С фруктами надо быть аккуратнее, поскольку в них есть сахар. И хорошо есть легкие виды мяса: птицу, рыбу, но во время завтрака и ужина», - объяснила врач.

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