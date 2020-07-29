Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач-диетолог рассказала, что лучше есть во время жары

Роман Захаров
07:28 29.07.2020
Специалист по правильному питанию Марина Макиша объяснила, какие продукты лучше употреблять в жаркую погоду и в какое время суток.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: congerdesign, Pixabay

В жаркую погоду, чтобы не навредить своему здоровью, нужно есть больше кисломолочных продуктов и овощей. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Специалист также допустила прием в пищу легкого мяса, однако рекомендовала делать это утром и вечером.

«Во время жары мы рекомендуем переносить основные приемы пищи на то время, когда жара спадает. То есть более плотными должны быть завтрак и ужин. Ужинать надо в 8-9 вечера. А в течение дня питание наоборот должно быть более легким. Поэтому - различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается. Поэтому в течение дня хорошо есть кисломолочные продукты, овощи. С фруктами надо быть аккуратнее, поскольку в них есть сахар. И хорошо есть легкие виды мяса: птицу, рыбу, но во время завтрака и ужина», - объяснила врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напомнил, что согласно климатической статистике, последние пять июльских дней - это самый теплый период года для континентальной России. По словам специалиста, сейчас, как на европейской, так и на азиатской частях РФ, наступает жаркий период. При этом показатели ежедневной температуры, по его словам, могут отличаться от средней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.07.2020, 17:57
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов
Дата29.07.2020, 05:00
Бойцы РВСН впервые применили уникальную технику войск РХБЗ на учениях под Новосибирском
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:21 В стране и мире
Видео
Боковой удар: кадры с места аварии с автобусом на юго-востоке Москвы
07:59 В стране и мире
Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван Гога
07:30 В стране и мире
В Кремле рассказали о сроках публикации декларации Путина
07:28 В стране и мире
Видео
Врач-диетолог рассказала, что лучше есть во время жары
06:24 Армия
Видео
Носитель «Калибра»: в Комсомольске-на-Амуре заложили МРК «Павловск»
События дня
События дня
Линия предательства
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
Видео
Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге
Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей
Разработчики нашли единственный способ взломать IPhone
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.