Восемь пострадавших: на юго-востоке Москвы столкнулись автобус и «Газель»

«Пострадало восемь человек (пять автобусе, три в "Газели"), из них одна погибшая в автобусе - женщина 30-35 лет», - сообщил собеседник РИА Новости в экстренных службах.

Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении рейсового автобуса №209 и грузовой «Газели» в Москве. Авария случилась на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.

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