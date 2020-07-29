Восемь пострадавших: на юго-востоке Москвы столкнулись автобус и «Газель»
На месте происшествия работают представители экстренных служб.
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Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении рейсового автобуса №209 и грузовой «Газели» в Москве. Авария случилась на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
«Пострадало восемь человек (пять автобусе, три в "Газели"), из них одна погибшая в автобусе - женщина 30-35 лет», - сообщил собеседник РИА Новости в экстренных службах.
Движение в районе ДТП затруднено. Причины происшествия выясняются