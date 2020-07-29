Уличные палатки и дикие пляжи: россиянам рассказали о рисках заражения энтеровирусом

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации, которые помогут избежать заражения энтеровирусной инфекцией. Необходимо, в частности, чаще мыть руки с мылом и следить за качеством употребляемой воды.

Инфекция, вызываемая вирусами Enterovirus, передается в основном водным и контактно-бытовым путями.

«Роспотребнадзор напоминает о необходимых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка, тщательно мыть фрукты и овощи, пить воду только гарантированного качества... защищать пищу от мух и других насекомых», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Следует также избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний и сыпью, купаться только на оборудованных пляжах и бассейнах с обеззараживанием и контролем качества воды. Риск заболеть выше, если трогать лицо грязными руками, пить сырую воду или пользоваться питьевыми фонтанчиками, приобретать еду у уличных торговцев, обедать в местах с антисанитарией, отметили в Роспотребнадзоре.

Уже самыми первыми симптомами заражения энтеровирусом являются повышение температуры до 39-40 градусов, сильная головная боль, головокружение и рвота. При появлении подозрения на инфекцию следует немедленно обращаться за медицинской помощью, подчеркнули в ведомстве.