Новая картина Кончаловского вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

Знаменитый российский режиссер Андрей Кончаловский возвращается в Венецию. Новый фильм мэтра включен в официальную конкурсную программу старейшего кинофестиваля планеты, в этом году единственного, который может состояться в начале сентября.

Фильм «Дорогие товарищи» посвящен грустной странице нашей истории: забастовке рабочих в Новочеркасске в 1962 году и расстреле демонстрации. Главную героиню, убежденную коммунистку и партийную работницу, у которой в хаосе пропадает дочь, играет Юлия Высоцкая.

В российский прокат фильм выйдет в сентябре. Венецианский смотр явно благоволит Кончаловскому, у него уже есть несколько Серебряных львов, да и слава мировая началась там, в лагуне - приза был удостоен его короткометражный дебют «Мальчик и голубь».