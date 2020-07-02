СК завершил расследование уголовного дела против отца, бросившего детей в Шереметьево

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, бросившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчину обвиняют в оставлении детей в опасности и краже денег у знакомой.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу», - говорится в релизе.

В СК также отметили, что в данный момент дети проживают с матерью, им оказывается необходимая психологическая помощь.

В январе прилетевший в Москву из Хабаровска Гаврилов бросил своих сыновей пяти и восьми лет в терминале аэропорта. В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой мужчина сообщал, что у него нет средств содержать семью. В этом же месяце, как выяснило следствие, Гаврилов при помощи мобильного приложения похитил 100 тысяч рублей у знакомой.