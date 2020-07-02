Поправки в Конституцию поддержали большинство россиян

ЦИК обработал 100% бюллетеней после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.

Общероссийское голосование проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос, придя на участок, или высказаться удаленно.

Изначально плебисцит планировалось провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о его переносе.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в январе 2020 года. По мнению главы государства, предложенные им изменения, отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.