Назван самый экономный способ сбросить лишний вес

Ланч-бокс, который можно взять с собой на работу вместо того, чтобы заказывать еду, поможет не только сэкономить, но и похудеть. Об этом рассказала клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина. В интервью радио Sputnik она объяснила, как именно это работает.

«Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе», - сказала она в интервью радио Sputnik.

Если же человек не возьмет на работу контейнер с едой, то пойдет на перерыв с коллегами и, скорее всего, съесть много неполезной еды.

«Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры» - уточнила психолог.

При желании, отметила Зародина, в контейнер можно положить и полноценный обед.

«В какой ланч-бокс он может его положить? Обычно это небольшая коробочка, которую удобно положить в сумочку, и которую тащить не тяжело», - сказала специалист.

Психолог подчеркнула, что, как правило, человек съедает запланированную порцию, и его организм не требует больше.