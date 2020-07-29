Знания - сила: как возвращаются к жизни сирийские школы

В сирийскую провинцию Хасака постепенно возвращается мирная жизнь. Местные власти задумываются о возобновлении занятий в одной из школ. Она не прекращала работать даже во время боевых действий, а сейчас, когда угрозы со стороны боевиков нет, можно без опаски учить детей.

Само здание нуждается в ремонте. Его стены покрыты трещинами, краска на них облупилась, повсюду старая мебель, а на спортивной площадке чудом сохранившееся баскетбольное кольцо.

Через месяц в этих стенах будут учиться 470 учеников. Это дети беженцев, которые спустя долгие годы возвращаются домой. До войны в этой школе учились 350 человек, так что рекорд будет побит.

«Это отрадно, что учеников становится все больше. В нашей школе сейчас есть все необходимое для проведения занятий и мы сделаем все возможное, чтобы они получили достойное образование», - обещает учительница начальных классов Амали Ибрагим Аль-Салим.

Местные учителя - мастера на все руки. Могут и ремонт своими руками сделать, если нужно. Помогают дети, - здесь тоже есть летняя трудовая практика, а для первоклашек приготовили подарок российские военные, - новые рюкзаки и канцелярские принадлежности.

«Мы получили помощь от России. Школа в ней нуждалась - и само наше здание, и учащиеся. Обстановка в регионе налаживается, мы можем получать новые учебники, начать ремонт помещений. Будем готовить их к новому учебному году», - рассказал директор школы Сейхам Харджи.

Война оставила в образовании обширные белые пятна. Многие дети в школу вообще не ходили и теперь будут наверстывать упущенное. Для таких учеников разработали специальную методику. К счастью, в кадрах дефицита нет, профессия учителя в Сирии считается очень почетной.