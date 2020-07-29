Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Знания - сила: как возвращаются к жизни сирийские школы

Павел Ремнев
04:48 29.07.2020
Существенную помощь оказывают российские военные, которые подарили первоклассникам рюкзаки и необходимые для учебы принадлежности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В сирийскую провинцию Хасака постепенно возвращается мирная жизнь. Местные власти задумываются о возобновлении занятий в одной из школ. Она не прекращала работать даже во время боевых действий, а сейчас, когда угрозы со стороны боевиков нет, можно без опаски учить детей.

Само здание нуждается в ремонте. Его стены покрыты трещинами, краска на них облупилась, повсюду старая мебель, а на спортивной площадке чудом сохранившееся баскетбольное кольцо.

Через месяц в этих стенах будут учиться 470 учеников. Это дети беженцев, которые спустя долгие годы возвращаются домой. До войны в этой школе учились 350 человек, так что рекорд будет побит.

«Это отрадно, что учеников становится все больше. В нашей школе сейчас есть все необходимое для проведения занятий и мы сделаем все возможное, чтобы они получили достойное образование», - обещает учительница начальных классов Амали Ибрагим Аль-Салим.

Местные учителя - мастера на все руки. Могут и ремонт своими руками сделать, если нужно. Помогают дети, - здесь тоже есть летняя трудовая практика, а  для первоклашек приготовили подарок российские военные, - новые рюкзаки и канцелярские принадлежности.

«Мы получили помощь от России. Школа в ней нуждалась - и само наше здание, и учащиеся. Обстановка в регионе налаживается, мы можем получать новые учебники, начать ремонт помещений. Будем готовить их к новому учебному году», - рассказал директор школы Сейхам Харджи.

Война оставила в образовании обширные белые пятна. Многие дети в школу вообще не ходили и теперь будут наверстывать упущенное. Для таких учеников разработали специальную методику. К счастью, в кадрах дефицита нет, профессия учителя в Сирии считается очень почетной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.07.2020, 17:57
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов
Дата29.07.2020, 05:00
Бойцы РВСН впервые применили уникальную технику войск РХБЗ на учениях под Новосибирском
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:11 В стране и мире
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
19:41 Армия
Минобороны РФ: перелет Су-27 из Карелии в Калининград был плановым и без нарушения границ
16:26 В стране и мире
Видео
Стало известно об одном пострадавшем в результате столкновения поездов в Петербурге
15:12 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых состава
11:32 В стране и мире
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
События дня
События дня
Линия предательства
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
Видео
Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге
Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей
Разработчики нашли единственный способ взломать IPhone
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.